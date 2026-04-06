Fallece Adán Godoy, histórico portero del Mundial de 1962 y símbolo de la Roja

Una sensible pérdida enluta a la actividad futbolística nacional tras confirmarse, durante la jornada del domingo, el deceso de Adán Godoy. El exguardameta, quien dejó este mundo a los 89 años, es recordado como una pieza fundamental del plantel de la Roja que alcanzó el tercer puesto en la Copa del Mundo de 1962.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) fue el organismo encargado de ratificar la información. Tras el anuncio, el timonel de la entidad gremial, Luis Marín, entregó sus impresiones respecto a la partida del histórico portero nacional.

En conversación con radio ADN, el dirigente manifestó su pesar por el acontecimiento. "Como gremio lamentamos mucho su partida. En lo personal, estoy muy triste por esta noticia. Tuve la fortuna de conocer y acompañar a Adán años atrás, a él y a su familia", señaló Marín.

El otrora arquero de Universidad de Chile profundizó en las causas del fallecimiento de Godoy, indicando que "lamentablemente, él venía arrastrando una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla".

Para finalizar, el representante de los futbolistas envió un mensaje de apoyo al círculo cercano del fallecido deportista: "Le mandamos mucha fuerza a su familia y esperamos acompañarlos en este momento tan complicado, que es lo que hemos hecho con el Sifup en los últimos años".

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