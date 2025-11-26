Fallece a los 76 años Jaime Barrera, exdelantero que defendió la camiseta de la U en la década de los 70

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club Universidad de Chile confirmó el fallecimiento a los 76 años del exjugador Jaime Barrera.

El exdelantero fue intervenido quirúrgicamente por un problema en la columna, pero una bacteria lo atacó, complicando severamente su salud.

Barrera defendió la camiseta de la U en dos períodos. Primero entre 1970 y 1973, y posteriormente entre 1976 y 1978.

Durante su paso por el club azul disputó de 143 partidos oficiales y convirtió 48 goles.

También defendió la camiseta de Deportes La Serena entre 1974 y 1975 donde cumplió sus mejores campañas en el profesionalismo, con 36 goles en dos temporadas.

En su comunicado, Universidad de Chile escribió: “A su familia, amigos y cercanos enviamos nuestras más sinceras condolencias. Hasta siempre, Chuncho”.

(Imagen: @udechile)

