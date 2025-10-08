Fallece a los 69 años Miguel Ángel Russo, exentrenador de la U y actual de Boca Juniors

Durante la tarde de este miércoles y luego de varias semanas en que su estado de salud fue empeorando, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

El argentino era el director técnico de Boca Juniors, elenco donde militan los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

El entrenador fue visto públicamente por última vez el 23 de septiembre en una práctica del cuadro "xeneize". Luego de eso, estuvo internado debido a complicaciones médicas y murió en su hogar junto a su familia.

Cabe recordar que en 2017, el estratego fue diagnosticado con un agresivo cáncer a la vejiga y de próstata, debiendo ser intervenido en un par de ocasiones, además de pasar por sesiones de quimioterapia y si bien pudo recuperarse, este años se hizo evidente una desmejora en su estado de salud.

A través de redes sociales, el combinado auriazul indicó que "Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor".

En su extensa carrera en los banquillos, Russo ganó once títulos, tres de ellos con Boca Juniors, incluida la Copa Libertadores de 2007.

En nuestro país es recordado por su paso por Universidad de Chile en 1996 donde si bien el equipo terminó quinto en el Campeonato Nacional, el DT lo catapultó hasta semifinales de Libertadores.

(Imagen: @BocaJrsOficial)

PURANOTICIA