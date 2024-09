Falcón palpita el partido de ida ante River Plate: "Trataremos de ser protagonistas y apabullar al rival"

El próximo martes a las 21:30 horas, Colo-Colo recibirá en el estadio Monumental a River Plate, buscando asestar el primer golpe en la serie por los cuartos de final de Copa Libertadores.

Este miércoles en conferencia de prensa, tomó la palabra Maximiliano Falcón, quien apuntó a las claves que tendrá el encuentro y lo que deberá hacer el "Cacique" para quedarse con el triunfo.

"Tratamos siempre de ser protagonistas donde juguemos, pero acá con nuestra gente, vamos a tratar de serlo un poco más y apabullar al rival", declaró.

"La presión tras pérdida va a ser muy importante y creo que el detalle para nosotros va a estar ahí, en esa finalización de la jugada. Sabemos que es un equipo grande River, que no se le puede dejar despacio, pero nosotros también tenemos nuestras armas y no vamos a no dejársela fácil. Creo que va a ser una gran llave", sostuvo el uruguayo.

Con respecto al rival de esta ocasión, el zaguero reconoció que "River es uno de los equipos más fuertes a nivel internacional, en estos torneos siempre compiten a alto nivel, entran todos los todos los años a esta Copa, llegan lejos generalmente o por lo menos en los últimos años".

De todas maneras, subrayó que "acá siempre somos protagonistas y yo creo que en estos partidos, con jugadores que tienen muy buena calidad y que son rápidos, hay que estar en los detalles, tratar de defender bien y tratar de no partir tanto el equipo a la hora de atacar".

Por otra parte, el "Peluca" recordó los enfrentamientos que tuvo el conjunto popular ante el cuadro de "la banda sangre" hace un par de años, duelos en el marco de la fase de grupos del certamen y que quedaron en manos del combinado argentino.

Pese a este negativo historial, el charrúa dejó en claro que "hay otros jugadores de cada lado, se jugaba diferente y venimos de situaciones diferentes. Pero este Colo-Colo está más maduro. Ahora sabemos cerrar partidos, algo que en otras llaves no hicimos. Si a eso le sumas la mentalidad ganadora del equipo y el sistema de juego que lo tenemos bastante aceitado".

Falcón también destacó la veloz venta de entradas para el compromiso. "Eso significa que más allá de los precios, el hincha colocolino sobrepasa todo, sacan de donde no tienen para ver al club, es un partido súper importante, pero si hay 100.000 personas en una fila para comprar y ya se terminaron, eso habla de lo grande que es el club, de la cantidad de hinchas que hay en Chile", señaló.

Por último, el central lamentó la ausencia de Vicente Pizarro, quien sufrió una lesión jugando por la Selección chilena. Al respecto, el oriental explicó que "es una pena porque tenemos partidos importantes por delante, es verdad que tenemos compañeros que están al nivel de hacerlo igual que él, pero el 'Vicho' llegaba con buen ritmo".

PURANOTICIA