Falcón arremete contra Colo-Colo tras no poder viajar a Iquique: "Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente"

Una situación insólita fue la que vivieron cinco futbolistas de Colo-Colo, quienes debido a una descoordinación quedaron fuera del vuelo que llevaría al plantel rumbo a Iquique para la final de Copa Chile ante Magallanes, partido que se disputará este miércoles.

Los jugadores afectados por este hecho fueron Darío Lezcano, Alexander Oroz, Fabián Castillo, Matías de los Santos y Maximiliano Falcón, quienes pese a estar suspendidos o lesionados, estaban autorizados a viajar.

En diálogo con radio Cooperativa, Falcón comentó que "hace una semana preguntamos por los vuelos, si los suspendidos y lesionados podíamos acompañar al equipo, nos dijeron que estaba todo bien, los pasajes comprados y las habitaciones del hotel".

En la misma línea, agregó que "anoche volví a preguntar porque yo soy medio despistado y me repitieron que había vuelo y habitación para todos... Hoy fuimos a entrenar, vimos el tema de la documentación, llegamos al aeropuerto a esperar los boletos de avión. Ahí empezamos a quedar atrás y nos dijeron que nos teníamos que ir en otro vuelo".

"Peluca" no se guardó nada y disparó con todo contra la directiva, puntualizando que "es una falta de respeto y un tema de organización del club, no puede ser que pase esto. Porque no solo quedamos jugadores, sino que también algunos del staff. Somos el club más grande de Chile y esto no puede pasar. Le dije a mis compañeros que yo no viajo y ellos estaban en la misma línea".

"Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados por qué no vamos a estar, uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo", lanzó el defensa.

Por último, subrayó que "los jugadores son lo más importante del club, yo creo que se podía hacer algo para priorizarnos, no porque seamos más importantes como personas, pero sí por el tema de los futbolistas. Es un tema de respeto, yo no voy a viajar".

Cabe señalar que en los últimos días el uruguayo ha sido vinculado con varios equipos del exterior, deslizándose incluso un posible arribo a Gremio de Brasil.

