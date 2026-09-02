Fabián Hormazábal reaccionó al castigo que recibió Javier Correa: "Cada acción tiene su consecuencia"

Fabián Hormazábal, lateral derecho de Universidad de Chile, se refirió de manera escueta, pero contundente al castigo que recibió Javier Correa, quien realizó gestos obscenos tras la victoria de Colo-Colo en el Superclásico.

En conferencia de prensa, el zaguero remarcó que "no estoy muy al tanto de eso, pero creo que cada acción tiene su consecuencia, eso es lo único que te podría decir".

Por otra parte, el defensa analizó el presente del conjunto laico. "Son muchos los factores que pueden ocurrir durante un partido. Creo que lo veníamos haciendo bien. Hace dos semanas habíamos conseguido una racha de cinco o seis partidos en donde el equipo se sentía bien y pasan estas cosas, estas distintas circunstancias que pueden pasar y que pueden seguir pasando", indicó.

En esa misma línea, el formado en O'Higgins sostuvo que "la tarea de nosotros es prepararnos de la mejor manera y adaptarnos rápido a las distintas cosas que nos puedan pasar en los partidos. El equipo está en construcción permanente y cada error que cometemos lo tratamos de corregir para estar lo mejor preparados el fin de semana".

Asimismo, el seleccionado nacional admitió que "estamos un poco golpeados por las dos derrotas, nos dolieron bastante. Pero estamos con ganas de trabajar, de corregir y de jugar el fin de semana para poder demostrar lo que estamos trabajando. Seguimos motivados, vamos a pelear hasta el final".

Por último, Hormazábal abordó la salida de Lucas Assadi, quien fue vendido al AIK de Suecia. "Sabemos que el talento de Lucas será difícil de encontrar en el fútbol chileno, ojalá salga alguien como él en las inferiores, pero será difícil reemplazarlo con alguien con similitud en sus capacidades y talento", finalizó.

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