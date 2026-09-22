Garnero adelanta el choque ante U. La Calera por Copa Chile: "Vamos a tener que hacer un partido ordenado, inteligente"

Universidad Católica enfrentará este miércoles a Unión La Calera en el duelo de ida de los octavos de final de Copa Chile, partido donde el director técnico de los "cruzados", Daniel Garnero, no quiere fía de la amplia diferencia que tiene su equipo con el cuadro "cementero" en la Liga de Primera.

El entrenador recordó que sus pupilos ya sufrieron ante este mismo rival precisamente en el Campeonato Nacional.

"Estos torneos son de eliminación, de 180 minutos. Hay que ser muy inteligente para jugar este tipo de partidos, el último de local nuestro nos ganaron, pero el fútbol chileno es muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera", indicó el DT en conferencia de prensa.

Asimismo, apuntando al choque de este miércoles en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, el estratego subrayó que "jugar de visitante es difícil, más en esta liga donde no todos los campos de juego son iguales. Vamos a tener que hacer un partido ordenado, inteligente, tenemos con qué hacer daño al rival, vamos en búsqueda de eso, conseguir un buen resultado para poder poder definirlo en casa".

Con respecto a las múltiples bajas del elenco estudiantil, el adiestrador de la UC admitió que "no tener a todo el plantel no es lo mejor. Nos tocó lamentablemente, hay lesiones que nos pasa a nosotros, son cuestiones muy casuales, comunes y terminan en cirugía, estamos en esta situación. Hoy les toca a jugar a chicos o estar en la convocatoria hace poco, tienen su oportunidad y tiene que estar listo para aprovecharla".

En esa misma línea, el argentino afirmó que "los que estamos tenemos que estar diez puntos y tenemos con qué afrontar este desafío importante como es octavos de final de Copa Chile contra un rival duro, difícil, quien tiene sus cosas y si nosotros logramos estar bien, tenemos con qué hacerle daño".

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