Chile cae en la final del hockey masculino de los Juegos Suramericanos y se queda con la medalla de plata

La selección chilena masculina de hockey césped perdió en la final de la disciplina ante su símil de Argentina por un marcador de 3-1, en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

El elenco trasandino sacó provecho de la localía y desde temprano se hizo con el control del duelo en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, abriendo la cuenta por medio de Santiago Tarazona (14').

Los "Leones" mantuvieron el ritmo y aumentaron las diferencias a través de Martín Ferreiro (17') y Nicolás Agostini (25′), mientras que el descuento de los "Diablos" corrió por cuenta de Ignacio Contardo (52').

De esta manera, el cuadro dueño de casa se quedó con la medalla de oro, mientras que Chile logró una presea de plata.

El bronce, en tanto, fue para el elenco de Uruguay que se impuso a Brasil.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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