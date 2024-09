Exseleccionado boliviano que jugó en la U y el partido ante Chile: "Creemos que es una linda oportunidad para nosotros"

Con la goleada por 4-0 como local ante Venezuela, la selección boliviana dejó expectantes a todos en su país con lo que pueda hacer en el partido de este martes ante Chile en el Estadio Nacional.

Uno que se mostró ilusionado es el exseleccionado altiplánico José María Carrasco, quien conoce bien el balompié criollo tras su paso por Universidad de Chile durante la temporada 2022.

"Sabemos que aquí en Bolivia se viven con cierta rivalidad estos partidos con Chile, ya que han pasado algunas situaciones en los últimos duelos eliminatorios. Ojalá le puedan sacar un buen resultado a Chile, que no viene en su mejor momento", expresó el defensa en diálogo con AS Chile.

"Sabemos que es un partido que ellos están esperando. Tal vez van a querer lavarse la cara con Bolivia, pero bueno, creemos que es una linda oportunidad para nosotros, para poder sumar, aprovechando que Chile no viene bien", añadió el actual zaguero del Real Tomayapo, elenco de la Primera División boliviana.

Además, manifestó su sorpresa por ver a la Roja en el penúltimo lugar de la tabla: "Me sorprende, porque Chile viene con una renovación importante de jugadores, los cuales internacionalmente ya están consolidados".

Por último, Carrasco elogió a Darío Osorio, con quien compartió en la U: "Me alegro por cómo le está yendo. Me acuerdo que cuando yo debuté en la U, en un clásico de verano con Colo-Colo en Argentina, Osorio también jugó y hasta marcó un gol. Era uno de los chicos con mayor proyección. A su corta edad le veíamos que tenía una potencia y una velocidad que nos asombraba y que podía ayudarle muchísimo al equipo. Me alegra que esté en la Selección y que haya podido dar ese salto a Europa y consolidarse".

