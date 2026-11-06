Exministro Gerardo Varela emerge como opción para integrar el directorio de Universidad de Chile

El próximo viernes 13 de noviembre será una jornada clave para el futuro dirigencial de Universidad de Chile, ya que ese día se llevará a cabo una junta extraordinaria de accionistas en la que se deberá definir la conformación del nuevo directorio de Azul Azul, concesionaria que administra al club.

A falta de una semana para dicha instancia, durante las últimas horas comenzó a tomar fuerza el nombre de un exministro como posible integrante de la mesa directiva de Azul Azul, siguiendo una línea similar a lo ocurrido anteriormente con Cecilia Pérez.

Según informó radio ADN, se trataría de Gerardo Varela, quien se desempeñó como ministro de Educación durante 2018, en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

En ese contexto, Varela sería una de las alternativas que estaría considerando Eduardo Godoy, liquidador del grupo Sartor, para conformar la nueva mesa directiva de Azul Azul, en medio del proceso de reestructuración dirigencial que enfrenta la concesionaria.

(Imagen de El Mostrador)

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