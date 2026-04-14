Exjugador peruano ningunea a Coquimbo Unido previo a duelo con Universitario: "La U es muy favorito"

Coquimbo Unido volverá a jugar por la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universitario de Lima en Perú, por la segunda fecha del Grupo B.

El duelo asoma como clave para ambas escuadras, quienes vienen de empatar en sus respectivos estrenos durante la semana pasada.

Y en la antesala de este encuentro, surgió un evidente ninguneo hacia el elenco "pirata" proveniente desde el país incaico. Fue el exfutbolista Diego Rebagliati quien afirmó que la escuadra crema se encuentra en un nivel superior al del representante chileno.

Al analizar a los rivales, el otrora jugador expresó: "En el grupo de la U, empataron Coquimbo Unido y Nacional. De lo que vimos, ninguno es para asustarse".

Finalmente, durante su intervención en el canal Movistar Deportes, Rebagliati sentenció con total seguridad: "Es más, creo que la U es muy favorito el martes con Coquimbo".

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