Exdelantero de Everton de Viña del Mar muere a los 22 años tras sufrir un paro cardiaco

La repentina muerte del futbolista uruguayo Bruno Betancor, de sólo 22 años, provocó conmoción tanto en su país como entre quienes siguieron su paso por el fútbol chileno.

Y es que el atacante charrúa, que vistió la camiseta de Everton de Viña del Mar durante la temporada 2024, falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.

El deceso fue informado por Deportivo Italiano de Uruguay, institución en la que militaba actualmente tras pasos en Peñarol y Rentistas de su país.

A través de una publicación en redes sociales, el club despidió al jugador con un emotivo mensaje, recordándolo por su apodo de "Bola" y asegurando que su recuerdo permanecerá por mucho tiempo entre sus compañeros y la hinchada.

"Bola acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola, vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP (33), y como dirías vos, primo Bola, hay que ver", señalaron.

Cabe hacer presente que aunque su estadía en Everton fue breve, Betancor alcanzó a sumar minutos en el primer equipo durante el primer semestre de 2024.

En ese período, el futbolista disputó siete encuentros oficiales y anotó un gol con la camiseta Oro y Cielo, antes de regresar a Uruguay para continuar su carrera.

El delantero nacido en Montevideo había iniciado su trayectoria profesional en Peñarol, donde debutó en el plantel estelar en 2023. Su llegada al elenco de la Ciudad Jardín representó su primera experiencia fuera de su país.

Tras finalizar su etapa en Viña, volvió al fútbol uruguayo para seguir compitiendo, sin imaginar que su carrera terminaría abruptamente poco tiempo después.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar en el ambiente futbolístico uruguayo, donde distintos clubes, jugadores e hinchas lamentaron la partida del joven delantero.

PURANOTICIA