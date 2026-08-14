Presidente de Talleres descarta acercamientos de Colo-Colo por Bruno Barticciotto

Parecía que Colo-Colo podía sumar un último refuerzo sobre el cierre del libro de pases del fútbol chileno, con el posible fichaje de Bruno Barticciotto, actualmente en Talleres de Córdoba.

Sin embargo, finalmente no se concretó el arribo del delantero nacional al Cacique, aunque su futuro en el conjunto cordobés todavía está por definirse.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, reconoció que existen tres clubes argentinos interesados en el delantero formado en Universidad Católica, por lo que podría continuar su carrera en el fútbol trasandino.

"Nadie de Colo-Colo me llamó, no hay nada. Las opciones son tres equipos argentinos. Bruno es un gran jugador", expresó el timonel a radio ADN.

De esta manera, Bruno Barticciotto podría salir a préstamo a un club argentino para continuar su carrera, luego de que se descartara la posibilidad de su llegada a Colo-Colo en este mercado de fichajes.

PURANOTICIA