Pedro Morales destaca llegada de Alexis Sánchez a la MLS: "El reconocimiento que le van a dar allá va a ser tremendo"

Esta semana finalmente se definió el futuro de Alexis Sánchez. El delantero chileno fue oficializado como nuevo jugador del CF Montreal de la Major League Soccer (MLS), club con el que firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027, con la opción de extender su vínculo hasta 2028.

Tras confirmarse su llegada, Pedro Morales, exvolante de la Selección Chilena y quien también disputó la MLS entre 2014 y 2016 con la camiseta del Vancouver Whitecaps, se refirió a la nueva etapa que afrontará el atacante nacional.

"Allí te tratan realmente como una estrella. Tuve bonitos años en Vancouver, me trataron excelente y gracias a Dios tuve la posibilidad de vivir eso después de mi paso por el Málaga. Es un trato espectacular en todo sentido. Me imagino que Alexis, con toda la carrera que ha tenido, el reconocimiento que le van a dar allá va a ser tremendo", reconoció a Radio ADN el ex mediocampista sobre lo que le espera al bicampeón de América con la Roja.

Morales también destacó las condiciones que ofrece Montreal para la vida familiar y aseguró que la adaptación del delantero podría ser positiva.

"Tuve la oportunidad de ir a jugar allí. También me tocó viajar con la familia por un tema de visado. Es una ciudad muy bonita, muy tranquila, donde la principal lengua es el francés. La gente también es muy respetuosa y, en la etapa que está Alexis, va a ser una buena oportunidad para él de disfrutar del fútbol y de su familia", añadió.

El exvolante nacional también valoró el crecimiento que ha experimentado la MLS y aseguró que se trata de una liga altamente competitiva, que además entrega buenas condiciones a los futbolistas.

Además, agregó: "Hoy han llegado un montón de jugadores y seguramente todos quieren vivir esa experiencia de la MLS. Es una liga súper competitiva, donde tiene todo y lo que quieras te lo da el club. Está compitiendo muy fuerte también en la Concacaf y hay buenos equipos. Todo eso que se especula de que algunos jugadores van a terminar allá su carrera es cierto, seguramente los que vienen de Europa quieren vivir en Estados Unidos. Pero es un país donde puedes ir con tu familia, vivir tranquilo, la gente no te molesta mucho, así que seguramente va a ser una linda experiencia para Alexis".

Respecto de las razones que habrían llevado al CF Montreal a fichar al atacante chileno, Morales apuntó principalmente a su ambición y deseo de mantenerse competitivo, pese a los problemas físicos que ha enfrentado durante los últimos años.

Sobre los motivos del Montreal para fichar al atacante nacional, sostuvo: "Yo creo que la competitividad que tiene. Siempre ha querido más, siempre se ha puesto desafíos grandes en su carrera. No es extraño tampoco que no quisiera volver a Chile a jugar, sino que seguir en la palestra del fútbol. A pesar de las lesiones que tuvo en Sevilla, creo que lo hizo excelente, marcó goles importantes y él seguramente quería seguir compitiendo. Y creo que allá es donde va a poder competir, jugar y estar feliz con su familia. Ojalá que pueda llegar bien a la liga, que ya comenzó, y que le vaya bien a él para seguir abriéndole la puerta a los jugadores chilenos en la MLS".

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