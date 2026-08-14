Principales tenistas chilenos descienden en la actualización del ranking ATP

Tras la finalización del Masters 1000 de Montreal el jueves, la ATP actualizó durante las últimas horas su ranking, con retrocesos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, cayó tres posiciones y ahora se ubica 29° del mundo.

Por su parte, Cristian Garin, quien continúa sin regresar al circuito, perdió un puesto y quedó 137°, mientras que Tomás Barrios descendió dos lugares para situarse 147°. En tanto, Nicolás Jarry tuvo una importante caída y ahora aparece en el 768° casillero.

En cuanto al top ten, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número uno del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

La principal variación dentro de los diez mejores la protagonizó el estadounidense Ben Shelton, quien escaló del 10° al 6° lugar luego de defender con éxito el título en el Masters 1000 de Montreal.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 8.090 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.670 (+4)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.580 (-1)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.560 (-1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.375 (-1)

10° Flavio Cobolli (Italia) 3.330 (-1)

RANKING DE LOS CHILENOS

29° Alejandro Tabilo 1.688 (-3)

137° Cristian Garin 438 (-1)

147° Tomás Barrios 400 (-2)

262° Matías Soto 214 (-6)

703° Nicolás Villalón 49 (+2)

733° Daniel Núñez 45 (-8)

768° Nicolás Jarry 40 (-8)

803° Benjamín Torrealba 36 (+9)

896° Bastián Malla 27 (+52)

PURANOTICIA