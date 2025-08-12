Ex presidente del Tribunal de Disciplina anticipó sanción que arriesga Arturo Vidal

Arturo Vidal podría sufrir un duro castigo por sus declaraciones que se viralizaron tras el amargo empate que resignó Colo Colo frente a Everton en Viña del Mar, con un penal cobrado a último minuto por falta de Sebastián Vegas a Sebastián Sosa Sánchez.

El árbitro del cotejo, Felipe González, consignó en su informe que fue increpado por el experimentado volante del Cacique en el túnel rumbo a camarines.

"En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: 'cómo va a ser penal? Para eso está el Var o no?, son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá'", detalló.

Frente a esto, Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, adelantó los partidos de castigo que arriesga el "King".

"Un partido (por esta falta puntual), porque eso se va a estimar como un reclamo indebido. Pero ya Vidal tiene agravante por la circunstancia de haber sido expulsado, tiene una contra Audax. Va a tener a lo mínimo dos partidos (en total)", expresó en diálogo con Al Aire Libre.

Si se concreta este castigo y se dictamina en la sesión de este martes del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Arturo Vidal se perderá el clásico del sábado ante Universidad Católica y el posterior duelo ante Palestino. En tanto, si se corre el veredicto para la próxima semana, Vidal podría perderse nuevamente el Superclásico contra U de Chile, el cual está programado para el 31 de agosto.

PURANOTICIA