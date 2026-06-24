Ex presidente de Azul Azul tras declarar por caso Sartor: "Sé quién soy, sé lo que he hecho y sé lo que no he hecho"

Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, acudió durante la mañana de este miércoles a la Fiscalía Oriente para declarar en el marco de la investigación por el caso Sartor.

A su llegada al recinto, el ex timonel del club universitario conversó con la prensa y aseguró que esperaba esta instancia desde hace tiempo, mostrándose tranquilo frente al proceso.

"La verdad es que yo estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar. Estoy tranquilo", expresó el ex mandamás de la U.

"Sé quién soy, sé lo que he hecho y, lo más importante, sé lo que no he hecho. Estoy contento de tener esta oportunidad, de poder venir a contar mi verdad, de poder venir a aclarar muchas cosas que se han dicho que no corresponden a la verdad", añadió.

El ex dirigente recalcó además que su decisión es primero declarar ante la Fiscalía antes que referirse públicamente al caso, subrayando su disposición a colaborar con la investigación.

Por último, Clark agregó: "Soy una persona reservada y creo que antes de hablar con la prensa o antes de hablar con nadie, hay que hablar con la Fiscalía, que es lo que corresponde. Así que en eso estamos hoy día".

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