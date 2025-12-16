Ex goleador de la U aprobó posible fichaje de Silvera: "Trabaja para el equipo"

Hace unos días se dio a conocer que el delantero uruguayo Maximiliano Silvera, actualmente en Peñarol de Montevideo, es pretendido por Azul Azul y que pdría ser el primer fichaje de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada

Uno que aprobó la posible incorporación fue Juan Manuel Olivera, ex goleador charrúa y campeón con los estudiantiles en 2009.

"Es un delantero que puede jugar de área y también como segunda punta. Incluso lo han puesto a jugar por fuera y se ha adaptado. Es un jugador de mucho sacrificio, que trabaja para el equipo tanto en la marca como en la lucha con los zagueros, permitiendo que sus compañeros lleguen libres desde atrás", comenzó diciendo el "Palote" en conversación con radio ADN.

Sobre si es un buen nombre para el elenco laico, sostuvo: "Yo creo que sí. Todo va en cómo lo puedan complementar y aprovechar. Está claro que un jugador por sí solo no puede marcar diferencias si no está bien rodeado o si el funcionamiento del equipo no lo favorece".

Por último, Olivera comentó la temporada 2025 de los azules: "Creo que ha sido un muy buen año. Sé que para un equipo grande terminar sin títulos es frustrante, pero el equipo ha ido creciendo. Mostró un buen nivel colectivo e individual por momentos y compitió internacionalmente, algo que le ha costado mucho al fútbol chileno. En líneas generales, fue un buen año para el club".

