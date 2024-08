Ex Director Técnico de Udinese: "Alexis me decía que tenía que buscarle un lugar en el equipo"

El reciente fin de semana se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Alexis Sánchez de cara a la próxima temporada, pues el delantero chileno fue oficializado como flamante fichaje del Udinese de Italia.

El goleador histórico de la Roja regresa a su primer club en el fútbol europeo y en el que tuvo una brillante última temporada para dar el primer gran salto en el Viejo Continente en el Barcelona.

Precisamente su último técnico en el conjunto de Friuli, Francesco Guidolin recordó el exitoso paso del tocopillano en el elenco bianconero, y reveló que la relación entre ambos no fue la mejor en el comienzo.

"No fue fácil al principio, porque yo no estaba contento con él ni él conmigo. A veces no lo dejaba jugar porque, al adoptar la defensa de tres, había menos espacio para el Niño, pero luego todo cambió para mejor cuando cambié su rol", reconoció en declaraciones a Messaggero Veneto.

"Vi que estaba haciendo grandes cosas en los entrenamientos y me decía que tenía que buscarle un lugar en el equipo, así que lo puse para jugar en el medio como el número 10, porque para mí es un medio delantero, un nueve y medio. Así inventamos el famoso 3-5-1-1, al que también llamé 3-6-1, y Sánchez se convirtió en uno de los mejores centrocampistas ofensivos de Europa", añadió.

Sobre el retorno de Alexis al club, sostuvo: "Habría tenido la oportunidad de irse a ganar mucho a otro lado, y estoy pensando en Arabia. En cambio, prefirió volver al lugar donde empezó todo (...) llegó a Udine casi siendo un niño, allí aprendió los componentes necesarios para convertirse en campeón y ahora regresa para terminar su carrera en el club del que despegó".

