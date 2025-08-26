Excomisario de Conmebol adelantó supuesto triunfo de la U y lapidó a Independiente: "¿Castigar a los dos?"

En los próximos días la Conmebol debería entregar la resolución del fallo sobre el cancelado partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana tras los graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América.

Y un ex comisario del organismo rector del fútbol sudamericano, como es Roger Bello, adelantó que el veredicto será un triunfo a favor del cuadro azul y lapidó al elenco argentino.

"Siempre la responsabilidad de la seguridad del partido y de los hinchas visitantes es del equipo local. Los informes de los comisarios dan la pauta de lo que sucedió antes, durante y después. Ahí se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el lugar para la barra visitante y su cuidado", comenzó diciendo a El Mercurio.

"Respecto del partido en cuestión, si en el primer tiempo hubo actos violentos, no debió reiniciarse. Si la barra de la U hizo desmanes, había que sacarlo. ¿Castigar a los dos? No hay antecedentes de eso", añadió.

Por último, Bello agregó: "Si bien la responsabilidad mayor es del local, hay que evaluar cómo nacieron los desmanes y si la policía actuó bien. Pero el reglamento es claro: el encargado de la seguridad es el local".

