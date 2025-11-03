Everton y Unión Española igualaron sin goles en duelo de complicados en Viña del Mar

Los locales quedaron con 10 hombres a los 27 minutos del primer tiempo luego de una tarjeta roja mostrada a Álvaro Madrid, tras violenta entrada a Pablo Aránguiz.
Everton y Unión Española llegaban al Estadio Sausalito con 22 y 20 puntos respectivamente, a falta de cuatro fechas para que caiga el telón del Campeonato Nacional.
Ambos, amenazados con perder la categoría y por eso no extrañó que fuera un encuentro trabado, de mucho trajín en mitad de terreno, juego brusco por momentos, casi al límite en algunos casos, y sin un dominador claro, al menos en los primeros 45 minutos.
Una llegada de Lucas Soto que el portero Martín Parra controló en segunda instancia, a los 3 minutos, y otra de Benjamín Berríos, con un tiro de media distancia, a los 15', movían la balanza en favor de los oro y cielo.
Y ahí llegó el infortunio para Everton. Una violenta entrada de Álvaro Madrid sobre Pablo Aránguiz, a los 27’, dejó a los locales con un hombre menos y la misión del técnico debutante Javier Torrente de rediseñar la pizarra para el resto del juego.
Tras el cobro de la falta, el propio Aránguiz estrelló el balón en el travesaño, ahogando el grito de gol para Unión Española.
El segundo tiempo mostró el dibujo táctico rehecho de Everton: dos líneas de cuatro y solo Sebastián Sosa para el sacrificio en punta.
Unión, en tanto, comenzó la presión en campo evertoniano aprovechando la superioridad numérica, pero el orden táctico le impidió por momentos acercarse con claridad al arco defendido por Claudio González.
Un cabezazo cruzado de Franco Ratotti, a los 63’, inquietó a la retaguardia oro y cielo y nada más en el complemento. Everton defendiendo el 0-0 y Unión insistiendo sin éxito desequilibrar el marcador. Al final, ambos elencos repartieron puntos y siguen mirando de cerca el temido descenso.
Claudio González; Hugo Magallanes, Vicente Vega (84’, Diego García), Diego Oyarzún; Alex Ibacache, Enrique Serje (46’, Alan Medina), Benjamín Berrios, Álvaro Madrid, Lucas Soto; Cristian Palacios (23’, Rodrigo Piñeiro, 72, Nicolás Baeza), Sebastián Sosa (84’, Matías Campos Toro). DT: Javier Torrente.
Martín Parra; Rodrigo Alarcón, Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Kevin Contreras; Gonzalo Castellani, Pablo Aránguiz, Bruno Jáuregui; Cristian Insaurralde (46’, Franco Ratotti), Ignacio Jeraldino, Simón Ramírez (55’, Ariel Uribe). DT: Miguel Ramírez.
Estadio: Sausalito.
Expulsado: 27’ Álvaro Madrid (E).
Árbitro: José Cabero (13’, Reinerio Alvarado).
