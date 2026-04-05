Everton y Ñublense reparten puntos tras un opaco empate sin goles en el Sausalito

En una jornada marcada por la falta de eficacia frente a los arcos, Everton de Viña del Mar y Ñublense de Chillán igualaron 0-0 en el Estadio Sausalito. El compromiso, correspondiente a la octava jornada de la Liga de Primera, terminó siendo un resultado amargo para ambas escuadras, que no lograron concretar sus respectivos objetivos en la tabla de posiciones.

Para la escuadra viñamarina, obtener los tres puntos era una necesidad imperiosa para distanciarse de la zona de peligro de descenso. Por su parte, el elenco de la Región de Ñuble arribó a la Ciudad Jardín con la intención de sumar un triunfo que les permitiera presionar a Colo Colo y mantenerse en la disputa con Deportes Limache, actual puntero del certamen a la espera del duelo del conjunto albo.

Durante los primeros pasajes del encuentro, los dirigidos por Walter Ribonetto intentaron imponer su localía. Apenas a los 3 minutos, un cabezazo de Emiliano Ramos estuvo cerca de abrir la cuenta, seguido por un remate de Braian Martínez a los 13' que fue contenido por el portero visitante, Nicola Pérez.

Pese al inicio dubitativo, el cuadro forastero comenzó a equilibrar las acciones de la mano de Ignacio Jeraldino como su principal arma en ataque. El delantero exigió una gran intervención del meta Ignacio González a los 25' y, solo dos minutos más tarde (27'), estrelló un potente disparo de derecha en el poste derecho del arco ruletero.

Tras el descanso, el estratega Juan José Ribera realizó modificaciones tácticas que permitieron a Ñublense dominar ciertos tramos del juego, incomodando a la zaga local. No obstante, Everton logró resistir la presión y generó una ráfaga de aproximaciones peligrosas entre los minutos 66, 67 y 68, aunque sin éxito en la puntada final.

En la recta final del pleito, el ritmo del partido aumentó, pero la precisión siguió ausente. La jugada más relevante ocurrió a los 83 minutos, cuando Franco Rami logró enviar el balón al fondo de las redes; sin embargo, el juez de línea invalidó la acción por una posición de adelanto, sentenciando el marcador definitivo en lo que fue la última llegada de riesgo.

Tras este reparto de unidades, Everton se ubica en el 13° puesto con ocho puntos, situándose apenas una unidad por sobre la zona de descenso. En tanto, Ñublense marcha en la cuarta posición con 13 puntos, quedando a cuatro de distancia del líder, Deportes Limache.

El calendario indica que el próximo sábado a las 15:00 horas, Everton se medirá ante Deportes La Serena como visitante. Ñublense, por su parte, será anfitrión frente a Universidad de Chile el domingo a partir de las 17:30 horas.

Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández (43' Nicolás Baeza); Benjamín Berrios (86' Valentín Vidal), Joaquín Moya; Braian Martínez (74' Julián Alfaro), Alan Medina, Emiliano Ramos; Nicolás Montiel (74' Santiago Londoño). (DT: Walter Ribonetto).

Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (75' Fernando Ovelar); Gabriel Graciani (85' Diego Céspedes), Ignacio Tapia (55' Diego Sanhueza), Jovany Campusano; Giovanny Ávalos (55' Matías Plaza), Ignacio Jeraldino (55' Franco Rami). (DT: Juan José Ribera).

Árbitro: Piero Maza. Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

PURANOTICIA