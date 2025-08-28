Everton vuelve a los festejos tras derrotar a La Serena que profundiza su crisis en la Liga de Primera

Una contundente presentación tuvo este jueves Everton para volver a la senda del triunfo en el estadio Sausalito al imponerse por 3-1 sobre Deportes La Serena, club que profundizó su crisis futbolística en la Liga de Primera.

Mientras los viñamarinos no vieron acción en la fecha pasada debido a la suspensión de su partido con Universidad de Chile, los "granates" recibieron un durísimo golpe al perder ante Huachipato, resultado que derivó en el despido del técnico Cristian Paulucci, quien arribó en la undécima jornada tras la salida de Erwin Durán.

El cuadro "papayero" quedó a cargo del estratego nacional Francisco Bozán. Pero ni siquiera el cambio de entrenador sirvió para cambiarle la cara al equipo y tras un inicio de partido que parecía parejo y que fue transmitido por Puranoticia Deportes en Modo Radio, una desatención de la zaga forastera fue aprovechada por Sebastián Sosa para habilitar a Sergio Hernández, quien le entró mordido al balón y aun así ingresó a la portería de Fabián Cerda (12').

La anotación del mexicano le permitió a los ruleteros manejar el compromiso con mayor tranquilidad y tras un tiro de Alex Ibacache que fue bloqueado por un defensa (17'), el dueño de casa tuvo un contragolpe en el minuto 26, con Hernández habilitando por bajo a un Emiliano Ramos que le ganó la espalda a Andrés Zanini y apareció destapado por el segundo palo para aumentar las cifras.

Intentando cambiar la suerte de sus pupilos, Bozán ordenó tres modificaciones en el entretiempo y modificó el esquema esperanzado en generar algo de peligro en las cercanías del portero Ignacio González. Y aunque por momentos el trámite fue parejo, no alcanzó para estrechar las diferencias.

Como si esto no fuera suficiente castigo, el conjunto "oro y cielo" transformó el tanteador en goleada a los 70', cuando Benjamín Berríos envió un centro al área que encontró a Sosa, quien pasó entre los centrales y con un sutil cabezazo estableció un 3-0 que parecía definitivo.

Sin embargo, en el tramo final del encuentro concretó el tan anhelado descuento foráneo con un disparo a quemarropa (81') de Matías Pinto y apenas cuatro minutos más tarde, "Nacho" González evitó el tanto de Jhonatan Kauan (84') que hubiese dejado el rojo vivo el último lapso del pleito.

Pese a todo, los auriazules lograron sostener la ventaja y cosecharon un triunfo clave que no solo terminó con una racha de tres pleitos sin ganar, sino que además les ayudó a trepar hasta el duodécimo lugar con 22 puntos, tres más que el combinado de la Cuarta Región, que se mantuvo a cinco unidades de la zona de descenso y sumó su décimo cotejo sin vencer en el torneo: la última vez fue el 25 de mayo ante Universidad Católica.

En la próxima jornada, la última antes del parón por el Mundial sub-20, Everton visitará a Unión La Calera. Deportes La Serena, en tanto, verá pospuesto su choque con Universidad de Chile, que por esos días disputará la Supercopa ante Colo-Colo.

IMÁGENES:

PURANOTICIA