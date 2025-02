Everton viaja al sur y Calera choca con una crecida U. de Chile: conozca la programación de la fecha 2 de la Liga de Primera

Concluida la fecha inicial de la Liga de Primera, este viernes arrancará la acción de la segunda jornada del torneo, que comenzará con dos duelos en simultáneo.

Luego que la ANFP accediera a la petición de Unión Española, el pleito ante Palestino fue adelantado para las 18:00 horas y se jugará en paralelo con el choque entre Audax Italiano y Deportes Iquique.

Con respecto a los equipos grandes, el primero en salir a escena será Universidad Católica, que visitarán a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 18:00 del sábado 22 de febrero.

El domingo será el turno de Universidad de Chile, que intentará mantenerse en la senda del triunfo al recibir desde las 20:30 horas a Unión La Calera en el estadio Nacional.

Por último, el lunes saltará a la cancha Colo-Colo. El actual campeón del certamen volverá al Monumental para enfrenar a O'Higgins a contar de las 20:00 horas.

PROGRAMACIÓN SEGUNDA FECHA

Viernes 21

18:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, estadio Bicentenario La Florida.

18:00 horas, Unión Española vs. Palestino, estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Sábado 22

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

20:30 horas, Ñublense vs. Deportes Limache, estadio Nelson Oyarzún.

Domingo 23

12:00 horas, Huachipato vs. Everton, estadio Huachipato-CAP Acero.

18:00 horas, Cobresal vs. Deportes La Serena, estadio El Cobre.

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, estadio Nacional.

Lunes 24

20:00 horas, Colo-Colo vs. O'Higgins, estadio Monumental.

PURANOTICIA