Everton venció a domicilio al Sport Boys de Perú y llega "encendido" al debut del torneo

Con goles de Cristian Palacios, Alan Medina y Emiliano Ramos, Everton de Viña del Mar venció como visitante a Sport Boys de Perú por un marcador de 3 a 2.

De esta manera, el elenco Oro y Cielo se quedó con el Trofeo Lizárraga 2026, arruinando la fiesta del cuadro rosa en el estadio Miguel Grau del Callao, en Perú.

El primer gol del encuentro fue anotado por Juan Torres, quien consiguió dar el primer golpe a los 33 minutos. No obstante, en el segundo tiempo las cosas cambiarían.

Así es como la paridad la encontraron en el minuto 61, con gol de Cristian Palacios, lo que permitió que los viñamarinos tomaran un nuevo aire.

Esto sirvió para que Alan Medina le diera la ventaja parcial a los ruleteros, silenciando a todo el reducto del Callao, con un tanto convertido a los 72 minutos.

Pero los locales no bajaron los brazos y consiguieron igualar el marcado a los 74 minutos gracias a una anotación de Luciano Nequecaur, exdelantero de Huachipato.

Los minutos finales fueron de infarto y con llegada a ambos pórticos. Sin embargo, Everton fue más certero y convirtió el 2-3 en los pies de Emiliano Ramos.

De esta manera, Everton de Viña del Mar cerró su pretemporada y ahora se enfoca de lleno en su debut en el Campeonato de Primera División, donde debutarán el lunes 2 de febrero, a las 20:00 horas, recibiendo a Unión La Calera en el estadio Sausalito.

