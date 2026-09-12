Everton vence a Ñublense de visita y escala al cuarto lugar del torneo

Everton logró un importante triunfo como visitante frente a Ñublense que lo deja momentáneamente en el cuarto lugar del Campeonato Nacional y se ilusiona con copas internacionales para la temporada 2027.

Los dos equipos que se dieron cita pasado el mediodía de este sábado en el Bicentenario Nelson Oyarzun Arenas de Chillán llegaron con sólo un punto de diferencia, que favorecía a los Oro y Cielo, 33 contra 32, y con el antecedente de la igualdad a cero en la primera rueda, se avisoraba un pleito muy disputado.

Los Diablos Rojos desde el inicio tuvieron una propuesta más ofensiva, pero el orden defensivo de los Ruleteros les impidió generar peligro en la portería de Ignacio González.

Ese control de su rival le permitió a Everton comenzar a ir en busca de la portería de Nicola Pérez, quien cometió un penal sobre Alan Media a los 19'. Luego de deliberar unos minutos, el juez Francisco Gilabert rubricó su cobro, que el propio Median mandó al fondo de las redes a los 22'.

Dos minutos más tarde, el uruguayo volvió a convertir, pero en el origen de la jugada el balón dio en su mano y se invalidó el tanto.

Ñublense sólo intentaba, pero no encontraba claridad. La incansable lucha de Fernando Ovelar era lo más peligroso y encontró premio a los 73' cuando un centro desde la izquierda lo conectó con la cabeza para convertir el 1-1.

Al minuto siguiente, Esteban Calderón disparó desde fuera del área, y el poste derecho de González evitó el segundo de los locales. Lo lamentaron los chillanejos y de manera doble, porque 60 segundos después Josué Ovalle irrumpió de forma solitaria por el sector izquierdo, impactó un centro y logró el 2-1 para los Ruleteros.

A los 85' el "Nacho" González sacó desde la línea un disparo de Franco Rami, que sepultó toda opción de Ñublense, que vio cómo Alan Medina en un gran carrerón logró el 3-1 para Everton a los 92', que dejó a los viñamarinos muy arriba en la tabla y se alejó de un rival que pugna junto a ellos por llegar al terreno internacional la próxima temporada.

Ñublense: Nicola Pérez, Felipe Campos (72’ Esteban Calderón), Jovanny Campusano, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Vicente Guzmán (46’ Diego Sanhueza), Ignacio Tapia (58’ Franco Rami), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (46’ Lucas Molina), Fernando Ovelar, Ignacio Jeraldino (58’ Matías Plaza). DT: Juan José Ribera.

Everton: Ignacio González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (88’ Hugo Magallanes), Valentín Vidal, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Lucas Soto (88’ Vicente Fernández), Alan Medina, Emiliano Ramos (63’ Josué Ovalle), Julián Alfaro (63’ Gustavo Charrupí), Nicolás Montiel (88’ Braian Martínez). DT: Walter Ribonetto.

Goles: 22’ Alan Medina 0-1; 73’ Fernando Ovelar 1-1; 75’ Josué Ovalle 1-2; 92’ Alan Medina 1-3

Estadio: Nelson Oyarzún Arenas

Árbitro: Francisco Gilabert

Expulsión: 90’ Osvaldo Bosso (ÑUB)

PURANOTICIA