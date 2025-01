Everton ve partir a su gran figura: Rodrigo Contreras fichará por Universidad de Chile

Universidad de Chile ya se alista para sellar el fichaje del delantero Rodrigo Contreras como su sexto fichaje de cara a esta exigente temporada 2025.

El ex atacante de Everton se encontraba en Argentina para definir su futuro, pero ya arribó a suelo nacional para abrochar su incorporación al cuadro azul.

El ariete estuvo a un paso de firmar por el América de Cali de Colombia, elenco que ofreció US$ 300 mil por el préstamo de su carta.

Sin embargo, todo parece indicar que será nuevo jugador de los estudiantiles.

"Tenía muchas ganas de estar acá. Por suerte se dio, terminó bien. Llegué al lugar donde quiero estar y estoy muy contento por eso", expresó el futbolista a su llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago.

"Tenía lo de América de Cali, lo de Gimnasia y otras cosas como China, pero descarté todo porque siempre quise estar acá. Estoy muy contento. Estoy feliz y espero que sea un gran desafío para mí este año", añadió el trasandino.

Sobre una posible conversación con el técnico de la U, Gustavo Álvarez, sostuvo que "no he hablado con él, me presentaré en el club”, agregando que llegará al CDA “con mucho compromiso y profesionalismo".

De esta manera, Contreras se sumará a Julián Alfaro, Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández y Javier Altamirano, como refuerzo de los azules.

PURANOTICIA