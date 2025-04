Everton va a La Serena y Calera choca con Palestino: Esta es la programación de la fecha 7

Tras un breve receso por la Copa Chile, este fin de semana regresa la acción del Campeonato Nacional con el desarrollo de la séptima fecha del certamen, donde todas las miradas se las robará el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo.

Todo arrancará el día sábado, con el duelo entre el líder Coquimbo Unido frente a Huachipato, a las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En tanto, a las 15:00 de esa jornada, Universidad Católica visitará a Cobresal en el estadio El Cobre, en busca de recuperar terreno en esta irregular temporada.

Por su lado, el domingo se jugará el partido más atractivo de la fecha, con el derbi entre azules y albos, a las 16:00 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, Everton tendrá que viajar desde Viña del Mar hasta La Serena para enfrentar a los locales en el estadio La Portada a contar de las 12:30 horas del domingo.

Ya en la última jornada de partidos, desde las 15:00 horas del lunes 14 de abril, Unión La Calera visitará a Palestino en el estadio Municipal La Cisterna.

Esta es la programación completa de la séptima jornada:

SÁBADO 12 DE ABRIL

12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Huachipato, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:00 horas, Cobresal vs. Universidad Católica, estadio El Cobre.

20:00 horas, Audax Italiano vs. O'Higgins, estadio Bicentenario La Florida.

DOMINGO 13 DE ABRIL

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Everton, estadio La Portada.

16:00 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, Estadio Nacional.

LUNES 14 DE ABRIL

15:00 horas, Palestino vs. Unión La Calera, estadio Municipal La Cisterna.

18:00 horas, Unión Española vs. Ñublense, estadio Municipal La Pintana.

20:30 horas, Deportes Limache vs. Deportes Iquique, estadio Nicolás Chahuán.

PURANOTICIA