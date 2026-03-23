Everton se impuso como visitante a Palestino en el cierre de la primera fecha de la Copa de la Liga

Everton tuvo un inicio de año desastroso en la Liga de Primera por lo que la dirigencia cesó al DT Javier Torrente y, tras una breve transición, lo reemplazó Walter Ribonetto.

Y el cambio en la banca ha sido productivo para los viñamarinos porque alzaron el vuelo en el torneo y ello lo ratificaron este lunes en la Copa de la Liga al vencer 2-1 a Palestino en La Cisterna.

El cuadro "oro y cielo" fue mutando para lograr la victoria. Pese a que en la primera jugada del partido Cristian Palacios pudo abrir la cuenta, lo cierto es que los visitantes no ocultaron su deseo inicial de jugar replegados buscando no ser vulnerados.

El equipo de colonia, entonces, quedó con la pelota y el terreno a disposición para atacar, optando por hacerlo por el sector izquierdo con la subida permanente de Jason León y el movedizo aporte de César Munder.

A los 21’, el cuadro dueño de casa por fin pudo construir la jugada que le dio la posibilidad de abrir la cuenta que empezó con una filtración de Sebastián Gallegos, siguió con un desvío de Francisco Montes y culminó con un 'puntete' ganador de Ronnie Fernández.

Pareció entonces que el encuentro tomaba tono palestinista, pero los evertonianos pudieron empatar pronto (28’) con un disparo desde fuera del área del incansable Alan Medina, por lo que la lucha volvió a fojas cero.

Y ahí el juego de las estrategias cobró relevancia. Palestino no modificó su estructura porque sentía que el partido estaba a la mano (aunque el arquero Ignacio González insistía que no era así) mientras que Everton, poco a poco, mutó no sólo su dibujo, sino que también sus intérpretes.

Y así lo ganaron los de la Ciudad Jardín. Con el recorrido renovado de Lucas Soto y la conexión entre Braian Martínez y Nicolás Montiel, que construyeron un gol que le dio una nueva victoria a un equipo que parece haber sido reseteado.

Palestino (1)

Sebastián Pérez; Dilan Zúñiga, Vicente Espinoza, José Bizama, Jason León; Francisco Montes (Gonzalo Tapia, 62’), Julián Fernández (Nicolás Meza, 87’), Sebastián Gallegos; Martín Araya (Jonathan Benítez, 73’), Ronnie Fernández (Nelson da Silva, 62’) y César Munder (Dylan Salgado, 87’). DT: Cristian Muñoz.

Everton (2)

Ignacio González; Vicente Vega (Valentín Vidal, 77’), Ramiro González, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Alan Medina, Benjamín Berrios, Dieter Villalpando (Joaquín Moya, 52’), Emiliano Ramos (Braian Martínez, 64’); Cristian Palacios (Nicolás Montiel, 77’) y Santiago Londoño (Lucas Soto, 52’). DT: Walter Ribonetto.

Copa de la Liga (Fecha 1) Grupo C.

Estadio: La Cisterna.

Goles: Ronnie Fernández (P, 21’), Alan Medina (EV, 28’) y Nicolás Montiel (EV, 81’).

Público: 1.298 personas.

Árbitro: Manuel Vergara.

IMÁGENES

PURANOTICIA