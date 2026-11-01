Everton rescata un agónico empate ante Cobresal en El Salvador

En un apasionante cierre de partido, Everton consiguió un heroico y agónico empate a dos ante Cobresal en el estadio El Cobre, manteniendo viva aun la ilusión se capturar el cupo de Chile 2 en la Liga de Primera.

Con las derrotas de Unión La Calera y Universidad de Concepción, al cuadro albinaranja se había abierto una gran oportunidad para sacar una distancia considerable en la lucha por la permanencia. En la vereda contraria, los viñamarinos buscaban sacudirse tras la goleada sufrida a manos de Universidad de Chile y así seguir soñando con una clasificación a Copa Libertadores.

Los pupilos de Walter Ribonetto tomaron la iniciativa en los primeros minutos del compromiso y desde temprano comenzaron a exigir al portero Alejandro Santander con disparos de Benjamín Berríos (10') y Josué Ovalle (17') que estuvieron cerca de romper la paridad en la Región de Atacama.

Sin embargo, poco a poco el encuentro fue perdiendo intensidad aun cuando la visita era levemente superior y tuvo otra clara oportunidad de abrir la cuenta en los pies de Berríos (37'). Recién en los descuentos los legionarios pudieron hilvanar una jugada de peligro real que fue contenida por el golero Ignacio González (45+2').

El conjunto nortino aprovechó el impuso de esta última acción para acelerar la marcha en el segundo tiempo y fue en ese contexto, que José Tiznado se animó con un centro por el sector derecho que fue impactado por Juan Fuentes en el corazón del área chica (58').

La escuadra auriazul sintió el golpe y aunque intentó aproximarse al pórtico contrario, todo indicio de igualdad llegó a fin de manera abrupta en el minuto 69 cuando el árbitro Rodrigo Carvajal pitó un penal en favor de los locales, el cual convirtió sin problemas Julián Brea.

Pero en un desenlace completamente inesperado y cuando los dueños de casa ya abrazaban el triunfo, Hugo Magallanes descontó de cabeza (90+4') y en el último, un grosero error del guardameta Santander le permitió a Josué Ovalle sentenciar un empate que parecía imposible (90+6').

De esta manera, los legionarios tuvieron que conformarse con una amarga paridad y llegaron a 27 puntos, sacándole apenas cuatro de diferencia a Universidad de Concepción en la pelea por no descender. Por su parte, los ruleteros sumaron 40 unidades, ocho por debajo del Chile 2.

Everton volverá a la acción el próximo sábado a las 17:30 horas para recibir a Deportes Concepción en Viña del Mar. Cobresal, en tanto, deberá esperar hasta el domingo ocho para visitar a Universidad de Chile a contar de las 15:00.

Cobresal

Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; César Yanis (Renato Huerta, 55'), Juan Fuentes, Felipe Villagrán; Julián Brea (Benjamín Valenzuela, 86'), Franco Frías (Martín Espinoza, 55'), Janpol Morales (Bryan Carvallo, 55'). (DT: Gustavo Huerta)

Everton

Ignacio González; Óscar Opazo, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Emiliano Ramos (Cristopher Barrera, 86'); Gustavo Charrupí (Vicente Vega, 86'), Benjamín Berríos, Joaquín Moya (Bastián Tapia, 76'); Josué Ovalle, Cristian Palacios (Nicolás Baeza, 55'), Braian Martínez (Amaro León, 76'). (DT: Walter Ribonetto)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: El Cobre, El Salvador

PURANOTICIA