Everton remonta ante La Serena con dos penales y sueña con la Copa Libertadores

En forma silenciosa, sin mucho aspaviento, Everton se ha convertido en invitado a una fiesta que parecía lejana: la que determinará el segundo puesto del torneo que tiene como premio llegar a la Copa Libertadores 2027 en forma directa.

Y es que con los 39 puntos que sumó este domingo el equipo de Viña del Mar al vencer a La Serena por 3-2 en Sausalito, el equipo de Walter Ribonetto quedó a sólo tres unidades de la UC y de la U que batallan hace rato por el cupo copero (aunque ambos tienen un partido menos que Everton).

Pero eso es historia futura. Lo que importa es lo que pasó en Viña.

Pese al impulso inicial de los nortinos, que incluso lograron abrir el marcador con un tanto de Felipe Chamorro (10’) tras un rebote que dio el portero Ignacio González a un remate de Jeisson Vargas- el elenco oro y cielo no perdió tranquilidad.

Everton supo hacer lo mejor hace: construir jugadas saliendo casi siempre bajo la conducción de Benjamín Berrios.

Así, el cuadro dueño de casa se fue haciendo del control de la pelota esperando el momento adecuado para poder vulnerar al rival.

Y a oportunidad se le dio a los 27 con un gol diseñado con un centro de Cristian Palacios pivoteado por Berrios y que Julián Alfaro recogió con un derechazo bien dirigido.

Empate justo por lo que se estaba viendo en Sausalito.

La Serena en todo caso no se amilanó y en el segundo tiempo de nuevo se puso en ventaja con anotación de Matías Marín que contó con la complicidad del portero González.

Pero los penales reavivaron a los evertonianos.

Un brazo extendido de Gonzalo Escalante (75’) y una falta de Alexander Oroz sobre Josué Ovalle (87’) le dieron a Brain Martínez y a Alan Medina las opciones de dar vuelta el marcador y pintar un sueño para Everton que, en verdad, parecía una utopía hasta hace poco.

Everton (3)

Ignacio González; Lucas Soto (Óscar Opazo, 85’), Valentín Vidal (Gonzalo Charrupí, 85’), Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Vicente Fernández, 81’); Julián Alfaro, Benjamín Berrios, Joaquín Moya, Emiliano Ramos (Braian Martínez, 69’); Alex Medina; Cristian Palacios (Josué Ovalle, 69’). DT: Walter Ribonetto.

La Serena (2)

José Tapia; Ian Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado; Bruno Guitiérrez, Felipe Chamorro (Gonzalo Escalante, 54’), Francis Mac Allister, Fernando Dinamarca; Matías Marín (Sebastián Díaz, 81’), Jeisson Vargas (Diego Rubio, 66’); Gonzalo Figueroa (Alexander Oroz, 81’). DT: Felipe Gutiérrez.

Liga de Primera (Fecha 24).

Estadio: Sausalito.

Goles: Felipe Chamorro (LS, 10’), Julián Alfaro (EV, 27’), Matías Marín (LS, 56’), Braian Martínez (EV, 77’) de penal y Alan Medina (EV, 89’) de penal.

Público: 4.734 personas.

Árbitro: Reinerio Alvarado.

PURANOTICIA