Everton recibe este sábado en el Sausalito a Universidad de Chile

Con varias bajas y mirando de reojo el clásico universitario que jugará la próxima semana, Universidad de Chile visitará este sábado a Everton (17.30 horas), en el marco de la décima fecha de la Liga de Primera.

El equipo azul tiene tres bajas importantes: el lateral Marcelo Morales, el volante Charles Aránguiz y el delantero Eduardo Vargas.

Por ello, el entrenador Fernando Gago tomaría algunas resoluciones sorpresivas.

Para relevar a Morales, Felipe Salomoni aparece como su casi seguro reemplazante, aunque el DT también ha probado esta semana con el joven de 19 años Diego Vargas, quien ya tuvo su debut en el primer equipo cuando era conducido por Francisco Meneguhini.

En el mediocampo, en tanto, volvería a ser titular el paraguayo Lucas Romero mientras que en el ataque hay dudas puesto que Gago no estaría considerando como titular a Juan Martín Lucero ya que piensa que no está aún para jugar 90 minutos y quiere tenerlo en la mejor forma para el partido con la UC.

La formación azul entonces sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi e Ignacio Vásquez.

Everton, en tanto, necesita con urgencia los puntos pues lleva tres partidos sin conocer la victoria.

Con una única duda en el centro del ataque, se espera que Everton forme con Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Alan Medina; Braian Martínez, Nicolás Montiel (o Cristian Palacios) y Emiliano Ramos.

PURANOTICIA