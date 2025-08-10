Everton recibe en Sausalito a un Colo Colo obligado a conseguir los tres puntos

En la previa al compromiso de este domingo, el técnico albo Jorge Almirón volvió a ser noticia por sus críticas al arbitraje, dejando una frase para el bronce. "Tal vez será por los antecedentes de año pasado, que no nos perdonan que ganamos el Campeonato pasado", indicó en conferencia de prensa.
El estadio Sausalito será el escenario que albergará el duelo que protagonizarán a partir de las 12:30 horas Everton y Colo Colo, dos equipos con objetivos muy diferentes pero con la misma imperiosa necesidad de reencontrarse con los triunfos.
El dueño de casa, por ejemplo, viene de perder con Ñublense y se estancó en la línea de los 18 puntos. Sin embargo, con la derrota de Unión Española frente a Universidad de Chile, los ruleteros tienen la posibilidad de alejarse a siete unidades de la zona de descenso si logran ganar.
Un momento más complejo es el que atraviesa el Cacique y es que considerando únicamente duelos oficiales, apenas a logrado vencer en uno de sus últimos seis pleitos, con un saldo de tres caídas, dos empates y un sufrido 2-1 sobre Deportes La Serena.
En la previa al compromiso de esta tarde, el técnico albo Jorge Almirón volvió a ser noticia por sus críticas al arbitraje, dejando una frase para el bronce. "Tal vez será por los antecedentes de año pasado, que no nos perdonan que ganamos el Campeonato pasado", indicó en conferencia de prensa.
En lo netamente deportivo, en tato, el estratego argentino se vio obligado a mover la pizarra debido a las ausencias de varios titulares como el lesionado Alan Saldivia y los suspendidos Arturo Vidal, Emiliano Amor y Javier Correa.
Con este panorama, el cuadro popular saltaría a la cancha del reducto viñamarino con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.
Por su parte, el elenco que adiestra Mauricio Larriera formaría con Ignacio González; Lucas Soto, Ramiro González, Hugo Magallanes, Nicolás Baeza; Alan Medina, Álvaro Madrid, Benjamin Berrios, Emiliano Ramos; Sebastián Sosa y Cristian Palacios.
El partido será transmisión de PURANOTICIA DEPORTES MODO RADIO desde las 12 horas en todas sus plataformas.
