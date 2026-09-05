Everton recibe a Universidad Católica en duelo clave por el subliderato

Everton recibe a contar de las 17:30 horas de este sábado a Universidad Católica en uno de los duelos más atractivos de la fecha 22 de la Liga de Primera, y que además tiene directa relación en la disputa por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores.

Es que en este momento, el cuadro cruzado marcha segundo con los mismos 36 puntos de Universidad de Chile, pero con mejor diferencia de gol respecto de los azules. Los ruleteros, en tanto, se encuentran cuartos con 33 unidades.

La UC, antecedida por dos victorias que la volvieron a poner en carrera en la parte alta de la tabla, recuperó tanto a Cristian Cuevas como a Fernando Zuqui, aunque solo este último sería titular.

El conjunto precordillerano saldría al terreno de juego con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Clemente Montes, Diego Corral y Fernando Zampedri.

En la vereda contraria, el elenco viñamarino viene en una sostenida alza futbolística reflejada en sus cuatro compromisos al hilo sin saber de derrotas en el Campeonato Nacional.

Para esta jornada, los pupilos de Walter Ribonetto formarían con Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel.

PURANOTICIA