Everton ratifica a Javier Torrente tras evitar el descenso en Primera División

Everton de Viña del Mar confirmó la continuidad del director técnico argentino Javier Torrente, entrenador que condujo al equipo en la recta final del campeonato y logró mantenerlo en la Liga de Primera tras una definición marcada por la tensión hasta la última fecha.

El conjunto ruletero llegó a la jornada final con serias opciones de perder la categoría y sufrió una derrota por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua. Sin embargo, la caída de Deportes Iquique como local frente a Universidad de Chile terminó sellando la permanencia de los viñamarinos en la máxima división.

Tras la salvación, la propiedad del club —el grupo mexicano Pachuca— inició la planificación de la próxima temporada con el objetivo de dejar atrás la lucha por el descenso y dotar al equipo de mayor estabilidad deportiva.

En ese contexto, la dirigencia resolvió otorgar su respaldo a Torrente, quien en su breve paso por la banca obtuvo cuatro puntos de los 18 posibles, pero fue valorado por su manejo del plantel en un escenario de alta presión.

El club informó además que el entrenador continuará junto a su cuerpo técnico, integrado por Diego Torrente como ayudante y Gonzalo Sánchez como preparador físico, trabajando de manera coordinada con el staff institucional.

