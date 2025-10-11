Everton podrá alinear a un jugador suspendido ante la UC

El próximo fin de semana volverá la disputa de la Liga de Primera tras el receso por el Mundial Sub 20 y uno de los partidos más interesantes en el papel es el que disputarán Everton y Universidad Católica el domingo (15 horas) en el estadio Sausalito.

Para dicho encuentro, los viñamarinos contaban como baja segura la de uno de sus zagueros titulares -Ramiro González- por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin embargo, González sí podrá alinear finalmente ante la UC.

Ello porque Everton apeló ante la ANFP por una excepción reglamentaria.

Y es que uno de los jugadores viñamarinos -el delantero Emiliano Ramos- sufrió una dura lesión jugando por la selección Sub 20 (desgarro en el isquiotibial) en el Mundial razón por la cual estará por lo menos un mes fuera de las canchas.

Así, por tratarse de una lesión producida en la selección, Everton podrá contar con un jugador que estuviere suspendido, como es el caso de Ramiro González.

PURANOTICIA