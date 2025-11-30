Everton pierde en Sausalito y complica su permanencia en primera: Iquique mantiene viva esperanza de salvarse

Ante un estadio Sausalito completamente vacío como consecuencia de una sanción, Deportes Iquique derrotó por la cuenta mínima a Everton consiguiendo un verdadero tanque de oxígeno para llegar a la jornada final con opciones de mantener la categoría. Los oro y cielo, en cambio, se complicaron con el descenso.

Asumiendo la necesidad de ganar para estirar hasta la última fecha su lucha por la permanencia, los dragones celestes tomaron las riendas del pleito en el arranque, coqueteando con la apertura de la cuenta en un tiro de Agustín Venezia (7') y un cabezazo de César González al larguero.

El dueño de casa no lograba hacer daño en campo contrario y recién en el minuto 23 generó peligro con un disparo de Julián Alfaro que se marchó por el costado izquierdo del arco. La respuesta de la visita no se hizo esperar y 120 segundos después, el portero Ignacio González le negó el gol a Edson Puch.



Sin embargo, la escuadra iquiqueña siguió intentando y en el epílogo de la fracción inicial, González tomó las banderas con una gran jugada individual, mandó un centro al área y Álvaro Ramos anotó con un frentazo, agrandando su leyenda con el club nortino.

El duelo dio un giro en el segundo tiempo. Si bien los forasteros estuvieron cerca de aumentar las cifras (46' y 47'), los locales se hicieron con el control de la pelota y desarticularon el ordenado mediocampo del rival, lanzándose con todo a las inmediaciones del pórtico custodiado por Leandro Requena.

Sebastián Sosa Sánchez fue el hombre más incisivo del elenco auriazul y convirtió en figura al guardameta adversario, quien evitó la caída de su valla en varias oportunidades(54', 62', 67' y 77'). A pesar de haber bajado notablemente su rendimiento, los tarapaqueños también tuvieron sus chances, siendo la más clara un zapatazo de César Fuentes (75') que reventó el travesaño.



En los descuentos, Requena se volvió a vestir de héroe y bloqueó un remate de Matías Campos López, sentenciando la victoria que le permitió al combinado de la Primera Región instalarse en el penúltimo puesto con 24 puntos, dos menos que los ruleteros y tres por debajo de Deportes La Serena, que quedaron complicados con el descenso hasta la jornada final.

Deportes Iquique jugará su última carta para mantenerse en la máxima categoría el próximo sábado a las 18:00 ante Universidad de Chile en el estadio Tierra de Campeones. A esa misma hora pero en Rancagua, Everton enfrentará a O'Higgins con la obligación de ganar para no depender de un traspié de los nortinos.

Everton

Ignacio González; Ramiro González, Diego García (Vicente Vega, 45'), David Oyarzún; Benjamín Berrios, Joaquín Moya (Nicolás Baeza, 58'), Álvaro Madrid (Matías Campos López, 86'); Alex Ibacache (Emiliano Ramos, 86'); Alan Medina (Cristian Palacios, 68'), Sebastián Sosa, Julián Alfaro. (DT: Javier Torrente)

Deportes Iquique

Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila; Diego Orellana (Hans Salinas, 68'), Marcos Gómez; Agustín Venezia (César Fuentes, 57'); César González (Steffan Pino, 57'), Álvaro Ramos (Enzo Hoyos, 78'), Edson Puch (Matías Moya, 78'). (DT: Rodrigo Guerrero)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

PURANOTICIA