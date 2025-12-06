Everton pese a perder se salvó: O’Higgins timbró su pasaje con lo justo a la Libertadores como Chile 3

En un encuentro donde los nervios fueron el protagonista invitado al estadio El Teniente, O’Higgins superó por la cuenta mínima a Everton para firmar su clasificación a la fase previa de Copa Libertadores como Chile 3.

Esto, porque tanto rancagüinos como ruleteros jugaban por sus objetivos: el local, por su ingreso directo a Copa Libertadores (Chile 2, Chile 3 o Copa Sudamericana, dependiendo del resultado final) y la visita, por mantener la categoría y mejorar una temporada discreta desde el punto de vista deportivo.

El 4-4-2 de Everton, por momentos se transformaba en seis jugadores en el fondo, con tal de entorpecer el juego de O’Higgins por las bandas y el centro del campo de juego cuando el local así lo disponía.

Una pelota detenida que cobró Juan Leiva a los 3’, un tiro de media distancia de Francisco González a los 6’ y otra llegada de Matías Sarrafiore a los 9’, establecieron que el planteamiento de Everton era apostar por la igualdad y O’Higgins no perder la calma para presionar hasta el arco se le abriera.



Así transcurrió la primera fracción, con otra llegada de Francisco González a los 25’ y otro remate desde fuera del área de Juan Leiva a los 35’. Y en Everton, solo una aproximación, a los 21’, mediante un centro que contuvo sin problemas Deschamps.

El complemento no tuvo más que la primera etapa. Everton pagó caro su planteamiento excesivamente conservador de buscar la igualdad que le asegurara la permanencia. Y O’Higgins, con una pizca más de ambición, empujando en los minutos finales, encontró el gol tras el penal que convirtió Francisco González a los 90’ + 6 de descuento.

Un premio importante para el elenco rancagüino, que en la segunda rueda afinó un par de piezas en el funcionamiento del equipo y consiguió su pasaje a la máxima competencia internacional de clubes del continente.

Everton, en tanto, aseguró su permanencia en la máxima categoría, pero tendrá mucho que reflexionar si no quiere repetir la historia de tensión que lo acompañó hasta el final de esta temporada 2025.



O’Higgins (1)

Jorge Deschamps; Moisés González, Nicolás Garrido, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Matías Gonzalo Lugo 52’, Felipe Ogaz), Juan Leiva (66’, Joaquín Tapia), Bryan Rabello; Matías Sarrafiore (78’, Arnaldo Castillo), Francisco González y Maximiliano Romero. (DT: Francisco Meneghini).

Everton (0)

Ignacio González; Hugo Magallanes, Vicente Vega (90’ + 8’, Joan Cruz), Ramiro González, David Oyarzún; Emiliano Ramos 67’, Alex Ibacache); Nicolás Baeza, Joaquín Moya (90’ + 8’, Cristian Palacios) Benjamín Berríos; Julián Alfaro (75’, Álvaro Madrid) y Sebastián Sosa. (DT: Javier Torrente).

Liga de Primera (Fecha 30).

Estadio: El Teniente.

Goles: Francisco González (90’+6’, penal, O’Higgins).

Árbitro: Felipe González.

PURANOTICIA