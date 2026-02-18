Everton oficializó a Óscar Opazo como su nuevo refuerzo para la presente temporada

En vísperas del cierre del mercado de pases en Chile, Everton confirmó la llegada de Óscar Opazo, quien se encontraba como agente libre tras su salida de Colo-Colo.

A través de un comunicado, el club "oro y cielo" informó que el lateral derecho de 35 años "ya trabaja junto al Plantel de Honor bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Javier Torrente".

Además, destacaron que "su velocidad, buen pie y amplia experiencia aportarán variantes importantes a Everton de Viña del Mar en una temporada llena de desafíos".

Por su parte, el formado en Santiago Wanderers resaltó que "llevo bastante tiempo jugando al fútbol y creo que eso a los más jóvenes les va a servir: traspasarles todo el conocimiento que uno tiene, tratar de aportar en la cancha para ayudar al equipo a sumar de a tres, que hoy en día está en una posición muy incómoda, y aportar el granito de arena que todos ponemos para que esto salga adelante".

Si bien en el último año había perdido terreno en el "Cacique", el "Torta" jugó más de 200 encuentros en el conjunto de Macul, club con el cual ganó tres títulos de Primera División, otros tres de Copa Chile y cuatro Supercopas.

Cabe recordar que el elenco "ruletero" ha tenido un inicio de año para el olvido, con tres derrotas en igual cantidad de partidos en la Liga de Primera.

(Imagen: @evertonsadp)

