Everton no levanta cabeza y Torrente deja abierta la puerta a decisiones de la dirigencia

El director técnico de Everton, Javier Torrente, analizó el complejo presente del conjunto ruletero tras la derrota ante Huachipato, resultado que profundizó el mal arranque del equipo en la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el estratego reconoció que Everton ha perdido sus tres partidos en este inicio de torneo y que además acumula seis encuentros consecutivos sin marcar goles en el Campeonato Nacional. “No logramos neutralizar a los rivales cuando proponen y tampoco somos desequilibrantes cuando proponemos nosotros”, señaló.

Torrente detalló que durante su proceso se han probado múltiples esquemas tácticos, incluyendo línea de tres y cuatro defensores, distintas variantes en el mediocampo y diversas fórmulas ofensivas. Sin embargo, admitió que ninguna de estas alternativas ha logrado acomodar al equipo ni traducirse en puntos.

El técnico argentino también recordó que quince jugadores del actual plantel son los mismos de la temporada pasada, estructura que fue armada en el parate de 2024 para el 2025. “La problemática que el equipo tiene la sigue mostrando. Se han cambiado entrenadores y las dificultades persisten”, afirmó.

Finalmente, Torrente sostuvo que seguirá apostando al trabajo para revertir la situación, aunque reconoció el contexto del fútbol profesional. “Vamos a seguir trabajando y tratando de mejorar, pero sabemos que la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones y entendemos que el fútbol es así”, concluyó.

