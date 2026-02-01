Everton margina a su capitán ante el interés de Colo-Colo por Álvaro Madrid

Ante las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, Colo-Colo comenzó a evaluar alternativas en el mercado para fortalecer su mediocampo y uno de los nombres apuntados en carpeta sería el del capitán de Everton, Álvaro Madrid.

De hecho, el futbolista de 30 años estaría luchando palmo a palmo con el chileno-argentino Pablo Ruíz, jugador del Real Salt Lake de Estados Unidos, para llegar al estadio Monumental.

En medio de este escenario, el periodista Diego Peralta reveló que el conjunto viñamarino habría tomado una tajante decisión que acercaría a su referente al elenco popular.

"Ante el interés de Colo Colo por Álvaro Madrid, Javier Torrente decidió separarlo del equipo titular hasta que se resuelva concretamente su situación. Pese a que aún no hay oferta concreta, los contactos con su representante se iniciaron en las últimas horas", aseguró el comunicador en su cuenta de X.

De esta manera, el centro campista no sería citado para el debut de los ruleteros en la Liga de Primera ante Unión La Calera, programado para este lunes a las 18:00 horas.

PURANOTICIA