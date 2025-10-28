Everton identifica a 15 responsables de disturbios en Sausalito y anuncia querella

Everton de Viña del Mar presentó una denuncia y anunció una querella contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos el domingo 19 de octubre en el estadio Sausalito, durante el partido con Universidad Católica, donde un grupo de hinchas del club ingresaron a la cancha a golpear a guardias y amenazar a futbolistas.

Hasta la Fiscalía local de Viña del Mar llegó una delegación del elenco ruletero, encabezada por el gerente general del club, Rodrigo Robles.

El ejecutivo del elenco viñamarino señaló que "estas personas no representan a la familia evertoniana y haremos todo lo posible para que unos pocos no afecten a toda la ciudad". De igual forma, el dirigente sostuvo que "la seguridad de nuestros hinchas, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores es y siempre será nuestra prioridad".

Everton aseguró que desde el mismo día de los incidentes, han trabajado para encontrar a los "infractores", subrayando que esta labor la han hecho en coordinación con diferentes estamentos, lo que "ya arrojó buenos resultados".

"Colaboramos con el Departamento de Operaciones y Seguridad de la ANFP, que dispone de un moderno Sistema Biométrico Forense, y ya tenemos 15 identificados, a quienes se les aplicó el código 102 de derecho de admisión", señaló Robles.

Por último, el dirigente del elenco Oro y Cielo aseguró en el comunicado que "la investigación sigue en curso y trabajaremos hasta tenerlos a todos".

