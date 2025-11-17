Everton identifica y sanciona a 17 hinchas que invadieron la cancha del Sausalito en el partido ante la UC

Everton comunicó que identificó y aplicó derecho de admisión a 17 barristas que protagonizaron la invasión a la cancha del estadio Sausalito de Viña del Mar en el partido con Universidad Católica en Sausalito, disputado el domingo 19 de octubre.

La escuadra "Oro y Cielo" hizo uso del código 102 del Derecho de Admisión, "lo que implica una prohibición de ingreso de entre ocho y 10 años a todos los estadios de fútbol profesional".

“El club presentó una denuncia ante la Fiscalía y una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Viña del Mar contra todos quienes resulten responsables de estos hechos, y actualmente se encuentra en proceso de revisión exhaustiva de imágenes para la identificación de varios individuos más”, agregaron.

El comunicado de prensa complementa que “el club reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia en el fútbol, asegurando entornos controlados para que todos puedan disfrutar de la pasión compartida y el orgullo evertoniano que nos une. El bienestar y la seguridad de los asistentes es nuestra máxima prioridad. Estas conductas no representan el apoyo y respeto que caracteriza a la mayoría de los hinchas del club”.

“Empatizamos con los hinchas no involucrados en los actos de violencia que se han visto afectados y lamentamos que, en esta etapa final del torneo, cuando más se necesita el apoyo, los delitos de unos pocos priven a los verdaderos evertonianos de alentar al equipo de sus amores”, cerraron desde Viña del Mar.

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Everton con tres partidos sin público como local producto de los incidentes. Además, los 1.173 hinchas que estuvieron en la Galería Cerro el día de la invasión también fueron sancionados con dos partidos sin poder ingresar a estadios en los que sean visitantes.

PURANOTICIA