Everton golea 3-0 a Deportes Limache y acecha a Universidad de Chile en la tabla

Everton entró de lleno en la pelea por el Chile 2 para Copa Libertadores tras golear por un contundente 3-0 a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña Fernández, en el marco de la Liga de Primera, estrechando la diferencia con el sublíder Universidad de Chile.

Los tomateros buscaban replicar lo hecho el fin de semana pasado ante Huachipato para acercarse a puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Los auriazules, en tanto, salieron a la cancha sabiendo que un triunfo les permitía recortar distancias respecto de los azules.

Los primeros pasajes del encuentro se jugaron con gran intensidad por parte de ambos equipos, generando varias ocasiones de peligro que presagiaban un duelo bastante igualado, predicción que el cuadro ruletero se encargó de echar por tierra en el tramo final del primer tiempo.

El elenco viñamarino abrió la cuenta con un penal convertido por su principal estrella, el uruguayo Alan Medina (38'). El charrúa demostró toda su clase unos minutos más tarde, poniendo un centro preciso para que Nicolás Montiel superara la resistencia del portero Claudio González (43').

El dueño de casa no alcanzó a acomodarse en el terreno de juego a la vuelta del descanso cuando Axel Alfonzo, quien ingresó en el 52', comentió una imprudente infracción sobre Montiel. El árbitro Reinerio Alvarado no dudó y lo mandó a las duchas en el 54'.

A pesar de estar con un hombre menos en el césped del recinto quillotano, el Tomate Mecánico empujó para llegar al descuento en los pies de su goleador Daniel Castro (72'). No obstante y luego de que se desataran los festejos en las gradas, el VAR detectó un offside en el inicio de la jugada y el colegiado anuló la conquista de "Popin".

En el epílogo y tras malograr varias ocasiones claras de peligro (76', 81' y 82'), Montiel (83') le puso la lápida al cotejo catapultando al conjunto oro y cielo al cuarto lugar con 33 puntos, tres por debajo de la U. La escuadra rojinegra, en cambio, se estancó en el séptimo puesto con 27 unidades.

Deportes Limache se pondrá al día en el torneo recibiendo a Ñublense desde las 20:30 del miércoles, mientras que el lunes siete enfrentará a Cobresal a partir de las 20 horas. Everton, en tanto, se verá las caras con Universidad Católica a partir de las 17:30.

Deportes Limache

Claudio González; Misael Llantén (Axel Alfonzo, 52'), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Hugo Martínez (César Fuentes, 84'), Tiago López (Vicente Cárcamo, 52'), Jean Meneses; Vicente Álvarez (Carlos Morales, 45'), Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 79'), Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Everton

Ignacio González; Lucas Soto (Gustavo Charrupí, 71'), Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Josué Ovalle, 71'); Joaquín Moya, Benjamín Berrios; Julián Alfaro (Braian Martínez, 58'), Alan Medina (Vicente Fernández, 84'), Emiliano Ramos; Nicolás Montiel (Cristian Palacios, 84'). (DT: Walter Ribonetto).

Expulsados: Axel Alfonzo (LIM, 55')

Árbitro: Reinerio Alvarado

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

PURANOTICIA