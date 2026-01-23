Click acá para ir directamente al contenido
El cuerpo técnico liderado por Javier Torrente ya habría dado el visto bueno para sumar al experimentado zaguero.

Everton estaría interesado en repatriar a Enzo Roco tras quedar sin club en Turquía
Viernes 23 de enero de 2026 14:46
Después de más de diez años en el extranjero, Enzo Roco podría volver al fútbol chileno en el inicio de esta temporada 2026 como posible refuerzo de Everton de Viña del Mar.

Es que según dio a conocer el medio "Nación Oro y Cielo", el cuadro "ruletero" pretendería el fichaje del defensa nacional, quien se encuentra sin club tras finalizar su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía.

Es más, el citado medio añadió que el cuerpo técnico liderado por Javier Torrente ya habría dado el visto bueno para sumar al zaguero.

En caso de concretarse el fichaje, el campeón de América con la Roja volvería a suelo criollo tras un largo paso por el extranjero, donde defendió las camisetas del Elche (España), Espanyol (España), Cruz Azul (México), Besiktas (Turquía), Al-Tai (Arabia Saudita), Al-Riyadh (Arabia Saudita) y Fatih Karagümrük (Turquía).

Consignar que Everton de Viña del Mar registra cuatro refuerzos en este mercado de fichajes, al sumar al lateral izquierdo Vicente Fernández, el lateral derecho Christopher Barrera, el arquero Esteban Kirkman y el delantero Braian Martínez.

(Imagen: @e.prr)

