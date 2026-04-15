Everton envía carta a Tobar por las quejas de la U contra el arbitraje y pide juez de experiencia para el partido de este sábado

Continúa la polémica tras las fuertes quejas de Universidad de Chile en contra del arbitraje, raíz de la no expulsión de Jovanny Campusano por una fuerte plancha sobre Javier Altamirano, en el partido disputado ante Ñublense en Chillán.

Esta ofensiva tiene en alerta a Everton, rival del elenco azul este fin de semana por la Liga de Primera, y según reveló La Tercera, envió una carta al presidente de la comisión de árbitros,Roberto Tobar, para hacerle saber su inquietud.

"Consideramos que este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la difícil tarea de dirigir los partidos", señalaron en la misiva desde la tienda auriazul.

Ante este escenario, de acuerdo con el citado medio, los "ruleteros" exigieron la presencia de un juez de "reconocida trayectoria" para el choque que animarán a partir de las 17:30 horas de este sábado con la U en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

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