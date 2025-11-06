Everton deberá disputar tres partidos de local sin público por invasión de barristas a la cancha del estadio Sausalito

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió aplicar un severo castigo a Everton por los incidentes ocurridos el domingo 19 de octubre en el partido ante Universidad Católica, donde barristas invadieron la cancha del estadio Sausalito de Viña del Mar.

El club "ruletero" deberá jugar tres partidos de local sin público. El primero de ellos será el domingo 30 de noviembre ante Deportes Iquique, mientras que los otros dos se cumplirán el próximo año.

Además, se aplicó un castigo para 1.173 hinchas que fueron identificados y que estuvieron en la Galería Cerro aquel día, quienes no podrán ingresar a los próximos dos partidos de visita del cuadro “oro y cielo”.

Esta medida será efectiva en los encuentros ante a Audax Italiano y O'Higgins; no así contra Cobresal, ya que el partido se disputará este domingo a las 20:00 horas.

