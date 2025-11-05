Everton de Viña del Mar se pone al día en el torneo visitando a Universidad de Chile

Universidad de Chile se pone al día en el Campeonato Nacional. Los azules enfrentan este miércoles a Everton de Viña del Mar, a las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, en duelo pendiente por la 21ª fecha.

El cotejo asoma de necesidad para ambos, con realidades totalmente opuestas. Los estudiantiles buscan seguir luchando por el cupo de Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Eso sí, los laicos llegan con una dura racha negativa de tres derrotas consecutivas y sin marcar goles, incluyendo la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana.

En tanto, el elenco Oro y Cielo debe sumar puntos en el reducto de plaza Chacabuco para evitar sufrir con el fantasma del descenso a la Primera B.

El equipo viñamarino tiene 23 puntos, y se encuentra a solo dos unidades del descenso directo, por lo que tiene la urgencia de sumar contra la U.

PURANOTICIA