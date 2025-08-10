Everton consigue agónico empate a último minuto ante Colo Colo en Sausalito

En un compromiso que no tuvo un dominador claro, Colo Colo aflojó en el epílogo y Everton aprovechó para emparejar las cifras y firmar en Sausalito un valioso empate a uno en su lucha por la permanencia. El forastero, en cambio, lamentó su tercera paridad en línea en la Liga de Primera.

Como ha sido la tónica en la temporada, los albos tuvieron una semana convulsionada tras el empate ante Huachipato en el Monumental, partido que dejó suspendidos a Arturo Vidal, Emiliano Amor y Javier Correa, además de Jorge Almirón, quien fue expulsado por reclamos y en la previa al duelo de hoy, lanzó nuevas críticas al arbitraje.

Por su parte, los viñamarinos cayeron en la fecha anterior ante Ñublense y se estancaron cerca de la zona de descenso. Sin embargo, la derrota que sufrió Unión Española a manos de Universidad de Chile, los llenó de optimismo, sabiendo que una victoria les permitiría encaminar la operación salvación.



Luego de un inicio parejo y sin mayores emociones, los pupilos de Mauricio Larriera comenzaron a tomar el protagonismo de la contienda y en un cabezazo de Cristian Palacios (17') y un centro peligroso de Alan Medina que alcanzó a bloquear el portero Fernando De Paul, estuvieron cerca de ponerse en ventaja.

El cuadro popular prácticamente no se había aproximado a las barbas del cancerbero Ignacio González cuando Francisco Marchant desbordó por el sector diestro del ataque, eludió a un defensa y envió un balón por bajo que, tras un desvío, terminó en los pies de Víctor Felipe Méndez que con un zurdazo esquinado convirtió el 1-0 (33').

El conjunto oro y cielo no bajó los brazos y antes de irse al descanso, Sebastián Sosa (35') y Palacios (41') coquetearon con la igualdad. Y aunque en el complemento el entrenador cambió de esquema y le dio un aire más ofensivo a su equipo, las llegadas más claras fueron para la visita.

El primero en tener la chance de aumentar las cifras fue Marchant, quien erró desde una inmejorable ubicación luego de una habilitación de Lucas Cepeda (47'). Cuando se cumplía la hora de partido, el propio Cepeda conectó un centro de Salomón Rodríguez y se encontró con la respuesta del "Nacho" González.

Con el correr de los minutos, el Cacique se replegó en campo propio y empezó a jugar con la desesperación del dueño de casa, que salvo por un frentazo de Sosa que obligó a De Paul a estirarse hacia su derecha (77'), casi no generó acciones de riesgo.

Pero cuando se disputaba el último minuto de tiempo añadido, Sebastián Vegas derribó dentro del área al activo Sosa y el árbitro Felipe González no titubeó para pitar el penal, el cual el propio atacante uruguayo se encargó de cambiar por gol para sentenciar la igualdad (90+9').

Con este resultado, la escuadra de Macul firmó su tercera paridad consecutiva y solo puso escalar hasta el séptimo puesto con los mismos 27 puntos de Cobresal. Los ruleteros, en tanto, se mantuvieron en el 12° lugar con 19 unidades, seis por arriba del descenso.

El próximo sábado a las 15 horas, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Universidad Católica, buscando revancha del clásico de la primera rueda donde los cruzados vencieron por 1-0. Por su parte, Everton enfrentará al líder Coquimbo Unido desde las 17:30 del domingo.



Everton

Ignacio González; Lucas Soto, Ramiro González, Hugo Magallanes, Nicolás Baeza (Alex Ibacache, 68'); Alan Medina (Matías Campos López), Álvaro Madrid, Benjamin Berrios, Emiliano Ramos (Julián Alfaro, 78'); Sebastián Sosa, Cristian Palacios (Raimundo Rebolledo, 45'). (DT: Mauricio Larriera)

Colo Colo

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg (Nicolás Suárez, 87'); Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez (Tomás Alarcón, 68'), Claudio Aquino; Francisco Marchant (Marcos Bolados, 58'), Salomón Rodríguez (Esteban Pavez, 68'), Lucas Cepeda. (DT: Pablo Ricchetti)

Árbitro: Felipe González

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

