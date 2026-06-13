Everton cierra la primera rueda con dolorosa caída ante Palestino en Viña del Mar

Palestino cerró la primera rueda del Campeonato Nacional con un triunfo de visita frente a Everton, en Viña del Mar, resultado que lo mantiene en los puestos de avanzada.

El encuentro ofreció un atractivo choque entre equipos que pelean la parte alta, ya que los oro y cielo se situaban en el cuarto lugar con 22 puntos, y un triunfo los dejaba de momento como escoltas exclusivos del líder del campeonato, Colo-Colo.

Al frente, el elenco árabe, con 21 unidades, podía desplazar a los ruleteros si conquistaban la victoria, por lo que el partido tuvo desde el inicio a dos cuadros que se prodigaron por ganar el pleito.

La apertura del marcador llegó a los 19' gracias a una rápida ejecución de una falta en la mitad de la cancha. César Munder capturó el balón por la izquierda y un preciso centro encontró libre a Bryan Carrasco, que con un cabezazo dejó sin opción al golero Esteban Kirkman, para el 1-0 favorable a la visita.

Los tetracolores no se detuvieron y sólo dos minutos después, el propio Munder irrumpió en el área local, pero los defensas no pudieron despejar totalmente la opción de peligro. Nelson Da Silva capturó la pelota en solitario y decretó el 2-0.

El partido se tornó más atractivo cuando recién había comenzado el segundo tiempo y Nicolás Montiel, luego de un tiro de esquina, puso el descuento para Everton.

Los viñamarinos se desplegaron en la búsqueda del empate, pero no lograron contar con la claridad ni el pase preciso para derrotar la portería de Sebastián Pérez, que a falta de tres minutos para que se cumpliera el tiempo de reglamento tuvo un tapadón ante un remate de Alan Medina, y aunque hubo otros intentos, fue tarde para los anfitriones.

Palestino logró el triunfo y se situó por ahora, junto a Coquimbo, como sublíder del campeonato.

Everton: Esteban Kirkman; Christopher Barrera (38’ Nicolás Montiel), Diego Oyarzún, Hugo Magallanes, Nicolás Baeza (55’ Vicente Fernández); Valentín Vidal (74’ Santiago Londoño), Alan Medina, Benjamín Berrios, Lucas Soto; Cristian Palacios, Emiliano Ramos (55’ Braian Martínez). DT: Walter Ribonetto.

Palestino: Sebastián Pérez; Antonio Ceza, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Bryan Carrasco (62’ Martín Araya), Francisco Montes (62’ Jonathan Benítez), Jason León (82’ Dilan Zúñiga), Julián Fernández, Nicolás Meza, César Munder (62’ Gonzalo Tapia), Nelson Da Silva. DT: Guillermo Farré.

Goles: 19’ Bryan Carrasco 0-1; 21’ Nelson Da Silva 0-2; 47’ Nicolás Montiel

Árbitro: José Cabero

Estadio: Sausalito de Viña del Mar

PURANOTICIA